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«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1-го тура РПЛ

«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1-го тура РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург». Игра состоится 13 июля и начнется в 21:30 мск.

Ставка: «Ростов» победит за 1.70.

«Ростов» неплохо выглядел на Кубке Париматч Премьер. Практически не изменился состав команды. Карпин уже давно разобрался, на каких футболистов он делает ставку. Тренер уже давно знаком с возможностями своих игроков. Что касается «Оренбурга», то потеря Сутормина, конечно, — большая проблема для этой команды. Ну и плюс ко всему нужно учитывать, что игра пройдет на поле «Ростова», а фактор домашнего стадиона еще никто не отменял. Здесь отдаю предпочтение команде Карпина».

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