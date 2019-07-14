Новак Джокович — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на финал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Роджер Федерер в финале Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 39 геймов в матче за 1.68



«Наконец-то мы добрались до мужского финала. Новак Джокович сыграет с Роджером Федерером, и ожидается настоящая битва. Интересно провёл полуфинал Роджер Федерер. В концовке занервничал, но всё-таки играл в атаке, мало ошибался и оставил приятное впечатление.



Кажется, что Новаку Джоковичу будет не так то и просто, хотя он идеально ставит стеночку и играет на контратаке, переходит в оборону. Может играть волнами и возвращаться в атаку. Джокович в этом большой талант.



Федерер будет прессинговать и выходить вперёд. Хватит ли у него сил, сможет ли он сыграть так же ровно, как в полуфинале, за исключением пяти минут? Скорее всего, теннисисты будут бороться в первых двух сетах, а общий тотал будет больше 38,5 гейма».