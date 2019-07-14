«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ
Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов».
Ставка: голы «Зенита» в обоих таймах за 1.92.
«Примерно то же самое, что и по «Сочи», можно сказать и по другому новичку — «Тамбову»: команда непредсказуемая. Понятно, что это команда бюджетная, она не может себе позволить платить большие зарплаты футболистам. На мой взгляд, «Тамбов» — один из аутсайдеров российской Премьер-Лиги в этом сезоне.
«Зенит» же — фаворит. Я думаю, команда ставит цель стать сильнейшей в новом сезоне. Поэтому, я уверен, «Зенит» захочет дома проявить себя и сыграет в очень яркий футбол. Мой прогноз — голы «Зенита» в обоих таймах, коэффициент хороший, около двойки».
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