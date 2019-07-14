Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ
Ставки 0

Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: голы «Зенита» в обоих таймах за 1.92.

«Примерно то же самое, что и по «Сочи», можно сказать и по другому новичку — «Тамбову»: команда непредсказуемая. Понятно, что это команда бюджетная, она не может себе позволить платить большие зарплаты футболистам. На мой взгляд, «Тамбов» — один из аутсайдеров российской Премьер-Лиги в этом сезоне.

«Зенит» же — фаворит. Я думаю, команда ставит цель стать сильнейшей в новом сезоне. Поэтому, я уверен, «Зенит» захочет дома проявить себя и сыграет в очень яркий футбол. Мой прогноз — голы «Зенита» в обоих таймах, коэффициент хороший, около двойки».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент