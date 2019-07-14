«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.80



«Я посмотрел результаты «Тамбова» в межсезонье. Они, конечно, молодцы, не проиграли ни одного матча, забили много мячей, но при этом играли 5 или 6 матчей с командами из Беларуси. Только один матч сыграли с представителем РПЛ: вничью — 0:0 — с «Рубином».



«Зенит» уже сыграл официальный матч — проиграл в Суперкубке «Локомотиву». Многие заметили, что после 65-й минуты «Зенит» встал. Понятно, что «Зенит» сейчас не на сто процентов готов, что он ещё будет добирать. Понятно, что не хватает в середине поля Барриоса, а Оздоев сыграл не лучшим образом. Азмун реализовал то, что должен был, но в целом игра «Зенита» выглядела немножечко раздробленной. Целостности «Зениту» в матче с «Локомотивом» не хватило. Но там был «Локомотив», а здесь — «Тамбов», который состав поменял, да и у Григоряна неоднозначная позиция в российском футболе.



Помимо этого, непонятно, как отреагирует на большой стадион дебютант РПЛ, как отреагируют игроки. Может быть, коленки задрожат: всё-таки первый матч в РПЛ, и сразу — с чемпионом. Можно попасть под раздачу. Забивать особо «Тамбову» некем, он будет сидеть глубоко в обороне и всячески отбиваться, но вряд ли отобьётся.



«Зениту» важно начать с победы, пусть и не самой яркой по игре, но уверенной, где он выиграет и не пропустит. Мой прогноз на эту игру — победа «Зенита» всухую. В качестве бонуса я бы порекомендовал рассмотреть ставку на мультисчёт. Например, «Зенит» выиграет — 1:0, 2:0 или 3:0. Такая комбинация мне нравится».