«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Игоря Гамулы на матч 1-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Локомотив» выиграет минимум в 2 мяча за 2.45.
«В заключительном матче стартового тура казанский «Рубин» сразится на выезде с московским «Локомотивом». До начала сезона казанцы выглядят полной загадкой. Команду покинули очень многие ключевые футболисты. К тому же многолетний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинул свой пост. В недавней товарищеской встрече казанцы были разгромлены ЦСКА со счётом 0:4.
«Локомотив» же в полном порядке. В прошлом сезоне команда Юрия Сёмина взяла серебро чемпионата и прихватила Кубок России. Этот сезон «железнодорожники» уже начали победой над действующим чемпионом «Зенитом» в матче за Суперкубок. Игра складывалась не совсем в пользу москвичей, но они сумели перехватить инициативу и победить.
Мне кажется, что сейчас «Локомотив» банально сильнее «Рубина». В атаке хорошо действуют братья Миранчуки, а защита во главе с Чорлукой практически не ошибается. Именно поэтому ставлю на победу «Локомотива” с форой (-1,5)», — сказал Гамула.
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