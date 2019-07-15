«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Шмурнова на матч 1-го тура РПЛ
Популярный комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Заключительный матч стартового тура чемпионата России состоится в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 20:00 мск сегодня, 15 июля.
Ставка: «Локомотив» забьёт минимум 2 мяча за 1.83.
«Локомотив» вкатился в сезон уверенно, казанцам же предстоит непростой период перестройки команды. Хозяева — явные фавориты стартового матча, хотя может случиться и закрытый вариант, который «железнодорожники» не любят. Это «Зенит» в Суперкубке затеял лихую игру на встречных курсах, а «Рубин» вполне может и закупорить игру. Так что ставки на этот матч делаю с осторожностью», — сказал Шмурнов.
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