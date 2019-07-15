Эксперты назвали шансы завершения Федерером карьеры после поражения от Джоковича

Вчера, 14 июля, Роджер Федерер в фантастическом по накалу финальном матче Уимблдона проиграл Новаку Джоковича на тай-брейке решающего, 5-го сета. Букмекеры оценили вероятность того, что швейцарец завершит карьеру до конца 2019 года.



Поставить на то, что Федерер решит закончить с теннисом, можно с коэффициентом 11.00 (5%). Сделать ставку на то, что великий швейцарец отыграет как минимум ещё один сезон, можно с коэффициентом 1.01 (95%),



В пятом сете финала Федерер имел 2 матчбола на своей подаче, но не смог реализовать их. Он признался после завершения матча, что не может поверить в то, что упустил такой прекрасный шанс выиграть матч.

В планах швейцарца пропустить турнир в Монреале и готовиться к US Open 2019.