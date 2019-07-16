Кудерметова — Рус: котировки на матч 1-го круга турнира в Бухаресте
Сегодня в матче 1-го круга турнира WTA в Бухаресте россиянка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Нидерландов Арантой Рус. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Кудерметовой можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 64% вероятности. Шансы Рус букмекеры оценили коэффициентом 2.60 (36%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Кудерметовой в двух сетах (коэффициент 2.10).
Победитель матча во 2-м круге турнира сыграет с сильнейшим в матче американки Варвары Лепченко и итальянки Мартины Ди Джузеппе.
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