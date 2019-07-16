Аналитики оценили шансы Шипулина стать депутатом Госдумы

Экс-биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли бывшему спортсмену пройти в Госдуму.
Поставить на то, что Шипулин станет депутатом, можно с коэффициентом 1.10. Это соответсвует вероятности 83%. Сделать ставку на то, что бывший биатлонист не станет депутатом, можно за 5.80 (17%).
Шипулина выдвинули от партии «Единая Россия». В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13% от числа пришедших.
«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную Думу. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», — написал Шипулин в своём аккаунте в «Инстаграме».
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