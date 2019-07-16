Аналитики назвали шансы Неймара остаться в «ПСЖ»
Бразильский нападающий Неймар вчера прибыл в расположение «ПСЖ» и провел встречу со спортивным директором клуба Леонардо. По сообщениям английских СМИ, форвард заявил, что собирается покинуть клуб. Букмекеры принимают ставки на вероятный трансфер бразильца.
Поставить на то, что Неймар останется в парижском клубе до закрытия трансферного окна, можно с коэффициентом 1.72 (вероятность — 53%). Сделать ставку на то, что бразилец вернется в «Барселону», можно за 2.10 (45%). Наконец, шансы перехода в любой другой куб аналитики оценили коэффициентом 30.00 (2%).
8 июля «ПСЖ» сообщил, что футболист не явился на предсезонные сборы. Клуб лишил бразильца премии. Отец Неймара при этом заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска.
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