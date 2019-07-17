Тунис — Нигерия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за бронзу Кубка Африки

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Тунис — Нигерия. Это встреча за третье место на Кубке африканских наций, которая состоится сегодня, 17 июля, в Каире.



Ставка: победа Нигерии в матче за 1.76.



«Во время уборки всегда отыскивается множество хлама, который почему-то есть, но абсолютно никому не нужен. Вот и матч за третье место на Кубке африканских наций выглядит мероприятием довольно спорным и отчасти бестолковым. Однако сборные Туниса и Нигерии всё же сразятся за бронзу турнира.



Сразу же хочу повторить тезис, который выдвигал в прошлых прогнозах. Мне по-прежнему кажется, что нынешний состав сборной Нигерии является одним из сильнейших в истории этой страны. По крайней мере за последнее время. Здесь собраны довольно сильные и опытные футболисты, очень многие из которых поиграли или играют на высоком уровне в ведущих европейских чемпионатах. Джон Оби Микел уже не очень молод, но держит высокую планку. Ахмед Муса по-прежнему быстр и опасен в атаке, а Алекс Ивоби из «Арсенала» отвечает за креатив и оперативную доставку мяча до партнёров по команде.



Национальная команда Туниса тоже довольно хороша, но, как мне кажется, у неё будет больше проблем в матче за бронзовые медали. Тунисцы больше устали, так как провели больше времени на поле. Здесь был и крайне сложный полуфинал с Сенегалом, который мог психологически подавить команду, и дополнительное время в поединке с Ганой.



Думаю, что у обоих соперников не будет какой-то запредельной мотивации на предстоящий очный поединок. Тем не менее шансы нигерийцев на победу предпочтительнее. Поэтому ставлю на проход сборной Нигерии, то есть на её победу любым способом», — сказал Шнякин.