Потапова — Корпач: эксперты назвали фаворита матча 2-го круга турнира в Лозанне
Сегодня, 17 июля, в матче 2-го круга турнира WTA в Лозанне россиянка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Потаповой можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 78% вероятности. Шансы Корпач букмекеры оценили коэффициентом 4.00 (22%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 20 геймов, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Потаповой в двух сетах (коэффициент 1.60).
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии двух швейцарских теннисисток: Симоны Вальтерт и Жиль Белен Тайхманн.
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