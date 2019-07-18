Потапова — Корпач: эксперты назвали фаворита матча 2-го круга турнира в Лозанне

Сегодня, 17 июля, в матче 2-го круга турнира WTA в Лозанне россиянка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Потаповой можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 78% вероятности. Шансы Корпач букмекеры оценили коэффициентом 4.00 (22%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 20 геймов, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Потаповой в двух сетах (коэффициент 1.60).



Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии двух швейцарских теннисисток: Симоны Вальтерт и Жиль Белен Тайхманн.