«Тобол» — «Женесс»: прогноз Игоря Криушенко на матч Лиги Европы

Известный футбольный специалист, тренировавший БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибирь» и национальную сборную Беларуси, Игорь Криушенко дал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Тобол» — «Женесс».



Ставка: победа «Тобола» за 1.36.



«Тобол» в первом матче владел инициативой, владел мячом. Единственное, чего им не хватило, так это немного остроты у ворот соперника, хотя костанайцы много атаковали позиционно и достаточно разнообразно. Фланги использовали и середину. Были неплохие ходы с пропуском мяча. Когда вскрывались фланги, шли неплохие передачи в штрафную, — единственное, не хватило, ещё раз говорю, хорошего завершающего удара. Как варианты, были и дальние забросы на Себаи, когда соперник старался подняться чуть выше в обороне, и неплохие моменты со стандартов.



Удивительным результат первого матча, естественно, не назвал бы, потому что сейчас все команды научились играть. По классу, конечно, «Тобол» выше, и дома, я думаю, костанайцы должны решить вопрос и пройти в следующий раунд. То есть «Тобол» — несомненный фаворит в этой паре. Мой прогноз: победа «Тобола», — сказал Криушенко.