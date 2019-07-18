«Динамо» Минск – «Лиепая»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч Лиги Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Динамо» Минск – «Лиепая».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.73.



«После возвращения на капитанский мостик Сергея Гуренко бело-голубые преобразились в лучшую сторону. Начали надёжнее играть в обороне, действовать с позиции силы и, что самое главное, побеждать. Например, в выходные «Динамо» нанесло первое поражение одноклубникам из Бреста, которые за весь чемпионат (14 туров) до дерби ни разу не оступались! Да и в гостевом поединке с Латвией белорусы имели все шансы увезти волевой триумф. Увы, в компенсированное время второго тайма Фатаи не реализовал пенальти, из-за чего результат ушёл сквозь минские руки как песок сквозь пальцы.



Впрочем, на домашней арене «Динамо» грозится сокрушить соперника, о чём в открытую говорят футболисты клуба. Да и ход первого матча намекает на то, что белорусы справедливо котируются как фавориты пары: за 90 минут в Лиепае они допустили всего два удара в створ своих ворот. Да, один из них кипер не вытащил, но это, скорее, печальная случайность, чем закономерный результат. И в Минске бело-голубые наверняка сделают верные выводы из случившегося. Тем более что при Гуренко команда всегда выделялась надёжностью и крепостью тылов», — сказал Герчиков.