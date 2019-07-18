«Хибернианс» – «Шахтёр» Солигорск: прогноз Дмитрия Герчикова на игру Лиги Европы

Комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Хибернианс» – «Шахтёр» (Солигорск).



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (-1,5) за 2.99.



«Огромные коэффициенты, выставленные на победу «горняков», основаны на результате игры в Солигорске. Которую, есть ощущение, букмекеры от звонка до звонка не смотрели. Что ж, это к лучшему, ведь у нас есть шанс сыграть на детальной осведомлённости о ходе сражения. В нём только в первом тайме парни Сергея Ташуева обязаны были забивать минимум четырежды. Однако мяч упорно не шёл в ворота. После перерыва чёрно-жёлтые своего добились — и соперника распечатали. Но развить успех не смогли, чему после матча искренне сокрушались. Наставник корил подопечных за антифутбол в стартовые 45 минут, когда установка в полной мере не выполнялась, футболисты бичевали сами себя за отвратную реализацию. Причём обещали в ответной встрече компенсировать промахи с лихвой.



Вероятность того, что парни сдержат слово, очень высока. На «Строителе» они 21 раз били в сторону чужой рамки — и восемь раз отправляли мяч внутрь створа. В любой другой ситуации банальный переход количества в качество обязан был делать преимущество «Шахтёра» внушительным. Однако дома не срослось. Впрочем, есть ощущение, что всё как нельзя лучше срастётся в гостях», — сказал Герчиков.