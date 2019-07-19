Сенегал — Алжир: прогноз Константина Генича на финал Кубка Африки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на финальный матч Кубка африканских наций Сенегал — Алжир, который состоится 19 июля в Каире.



Ставка: чемпионом станет Алжир за 1.95.



«В финальном матче сыграют главные фавориты Кубка африканских наций Сенегал и Алжир. Разными путями, но команды дошли до финала. Они уже встречались на групповом этапе, Сенегал тогда проиграл 0:1. Это единственный матч, в котором Сенегал потерпел поражение, и единственный, в котором он пропустил.



Нередки случаи, когда команды встречаются друг с другом в группе, а потом ещё и в финале. В 1988-м СССР с Нидерландами такое было. В группе СССР победил 1:0, а в финале голландцы — 2:0. Посмотрим, как будет сейчас, работает ли эта формула.



Алжир очень понравился в полуфинальном матче с Нигерией. Рияд Марез — настоящий лидер, ведёт за собой команду. Если бы не придуманный на ровном месте пенальти, то Алжир мог бы всё решить и без валидольной концовки.



Что касается Сенегала, то после вылета Египта все рассчитывают на то, что он победит, Мане решит, а если не он, то Куяте или Севе. Состав у Сенегала очень классный. Но по игре и командным взаимодействиям мне больше нравится Алжир.



Я, пожалуй, рискну и пойду против фаворита, как бы мне ни был симпатичен Сенегал. Дам прогноз, что Кубок африканских наций поднимет над головой сборная Алжира. Может быть и дополнительное время, и серия пенальти. Но кубок достанется алжирцам», — сказал Генич.