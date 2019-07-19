Сенегал — Алжир: котировки на финал Кубка африканских наций

Сегодня, 19 июля, в Каире пройдёт финал Кубка африканских наций. В решающем матче встретятся сборные Сенегала и Алжира. Букмекеры назвали фаворита матча.



Поставить на победу Сенегала в основное время можно с коэффициентом 2.90. Это соответствует вероятности 34%. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на победу команды Алжира. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.00 (32%).



Сделать ставку на успех Сенегала с учётом овертайма и серии пенальти можно за 1.90 (50%). На Алжир можно поставить с таким же коэффициентом.



Вероятность того, что в матче будет забито как минимум 2 мяча, эксперты оценили коэффициентом 1.62. Поставить на то, что команды смогут забить меньше 2 мячей, можно за 2.30. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.30. Вероятность того, что как минимум одна команда отличиться не сможет, аналитики оценили коэффициентом 1.55.



По оценке букмекеров, наиболее вероятный исход основного времени матча — ничья 0:0 (коэффициент 5.50).