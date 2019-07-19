Сенегал — Алжир: прогноз Дмитрия Шнякина на финал Кубка Африки

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на финальный матч Кубка африканских наций Сенегал — Алжир, который состоится 19 июля в Каире.



Ставка: чемпионом станет Алжир за 1.90.



«Сразу оговорюсь, что вижу в грядущем финальном противостоянии явного фаворита в лице сборной Алжира. Однако сначала поговорим о сборной Сенегала. У сенегальцев есть звездные футболисты, но я не вижу в данной команде, какой-то особенной тактической выучки и тренерской мысли. К тому же, у сенегальцев есть большая потеря перед финалом. Из-за перебора желтых карточек основной защитник команду Калиду Кулибали пропустит встречу. Конечно, то, что карточки перед финалом не сгорают — это совершенно идиотское правило Кубка Африки.



Алжирцы же выглядят мощно и с самого начала являлись одними из главных фаворитов на итоговую победу. Сейчас все прогнозы подтверждаются, а эта сборная уже в шаге от заветного титула. Не могу согласиться, что в этой сборной только одна звезда в лице Рияда Мареза, ведь у него есть довольно мощная поддержка со стороны партнеров по команде.



Думаю, что в финале Кубка Африки разум и игровое мышление, интеллект должны победить мускулы и физическую подготовку. Не знаю, каким образом, но алжирцы должны выиграть. Поэтому ставлю на проход сборной Алжира», — сказал Шнякин.

