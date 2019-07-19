Сенегал — Алжир: прогноз Борхи Пардо на финал Кубка африканских наций

Спортивный журналист из Испании Борха Пардо сделал прогноз на финальный матч Кубка африканских наций Сенегал — Алжир, который состоится сегодня, 19 июля, в Каире.
Ставка: победа Алжира за 2.75.
«Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка Африки. Встреча двух очень сплочённых команд, которые продемонстрировали на протяжении турнира надёжную игру в защите, отличную физическую подготовку и умение распределять силы на протяжении матчей и мастерство нападающих, которым удалось в ключевые моменты принести пользу своей сборной.
Хотя интуитивно понятно, что это будет очень равный финал, я думаю, что алжирцы – фавориты. Основа алжирцев с Манди, Марезом и Беннасером равна сенегальской с Кулибали, Гуйе и Мане, но дело в том, что средний класс алжирской сборной выше, чем у соперника, это и должно качнуть баланс в пользу сборной Алжира, которая старается завоевать свой второй титул сильнейшей на континенте после того, как первый был выигран в 1990 году», — сказал Пардо.
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