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Сенегал — Алжир: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка африканских наций

Сенегал — Алжир: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка африканских наций
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка африканских наций Сенегал — Алжир. Решающая встреча состоится сегодня, 19 июля, и начнётся в 22:00 мск.

Ставка: ничья за 2.90.

«В финальном матче встретятся соперники, которые достойны друг друга. На мой взгляд, нас ожидает равная игра. Я попробую предположить, что основное время матча закончится вничью со счётом 1:1. В дополнительное время соперники не сумеют отличиться. В серии же послематчевых пенальти Сенегал, вероятнее всего, окажется более успешным.

Мне кажется, что в этой игре надо ставить на дополнительное время, на то, что обе команды забьют, на то, что будет низовая игра, и на победу Сенегала в серии пенальти», — сказал Казаков.

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