Сенегал — Алжир: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка африканских наций Сенегал — Алжир. Решающая встреча состоится сегодня, 19 июля, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 2.90.



«В финальном матче встретятся соперники, которые достойны друг друга. На мой взгляд, нас ожидает равная игра. Я попробую предположить, что основное время матча закончится вничью со счётом 1:1. В дополнительное время соперники не сумеют отличиться. В серии же послематчевых пенальти Сенегал, вероятнее всего, окажется более успешным.



Мне кажется, что в этой игре надо ставить на дополнительное время, на то, что обе команды забьют, на то, что будет низовая игра, и на победу Сенегала в серии пенальти», — сказал Казаков.