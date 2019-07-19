Сенегал — Алжир: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка африканских наций
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка африканских наций Сенегал — Алжир. Решающая встреча состоится сегодня, 19 июля, и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: ничья за 2.90.
«В финальном матче встретятся соперники, которые достойны друг друга. На мой взгляд, нас ожидает равная игра. Я попробую предположить, что основное время матча закончится вничью со счётом 1:1. В дополнительное время соперники не сумеют отличиться. В серии же послематчевых пенальти Сенегал, вероятнее всего, окажется более успешным.
Мне кажется, что в этой игре надо ставить на дополнительное время, на то, что обе команды забьют, на то, что будет низовая игра, и на победу Сенегала в серии пенальти», — сказал Казаков.
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