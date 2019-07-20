«Уфа» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч 2-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Краснодар», который состоится 20 июля и начнется в 14:00 мск.
Ставка: «Краснодар» победит за 2.00.
«Рассматриваю «Краснодар» как главного конкурента «Зенита» в борьбе за золотые медали. Почему так думаю? Во-первых, потому что у «Краснодара» поставлена игра. Сколько бы тренеров здесь ни менялось, у этой команды есть конкретный рисунок игры. Футболистов подбирают в соответствии с запросами в рамках того футбола, который они демонстрирует.
Вот ушли Каборе и Перейра. Заболел Газинский. И у «Краснодара» отличная линия полузащиты, поскольку в летнее трансферное окно они очень качественно усилились. Думаю, команда Мусаева будет только набирать в ходе сезона. Там есть кому забивать, поэтому, думаю, в атаке «Краснодар» прибавит. Отдаю предпочтение гостям».
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