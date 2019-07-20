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«Крылья Советов» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛ
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Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го круга РПЛ сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула.

Ставка: ничья за 3.05

«Для «Крыльев Советов» победа в прошлом туре над ЦСКА стала важнейшим событием. Это вышло неожиданно – мало кто думал, что самарцы на такое способны. Ну а у «Арсенала» впереди Лига Европы. Не знаю, насколько команда сейчас погружена в этот турнир или пока у них стопроцентная концентрация на чемпионат России.

В общем, не жду какой-то феерии. Мне кажется, эмоции первого тура, которые были у «Крыльев», пошли вниз, хотя, может быть, я ошибаюсь. Предположил бы, что будет упорная встреча, и поставил бы на ничью. Коэффициент отличный, выше тройки».

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