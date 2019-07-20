«Ростов» – «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак».



Ставка: “Ростов” выиграет за 2.45



«Команды выйдут на поле в роли лидеров чемпионата, они набрали по три очка в стартовом туре. “Ростов” обыграл “Оренбург” — 2:1, а “Спартак” на своем поле обыграл дебютанта, “Сочи”, при невзрачной игре — 1:0. Нападение сыграло неадекватно, но проблемы есть и в защите. Оборона не выглядела уверенно в матче с аутсайдером. “Ростов” в матче с более сильным соперником выглядел мощнее. У южан хороши Шомуродов, Ионов, Еременко. Не назову ни одной фамилии спартаковца, который выделяется. У красно-белых проблемы с плеймейкером. Кто будет заниматься организацией атак?



В прошлом сезоне “Ростов” на своем поле обыграл “Спартак” Кононова — 2:1. И совсем недавно Карпин переиграл Кононова в Кубке Париматч Премьер.



Если попытаться сделать прогноз в пользу “Спартака”, то даже не за что зацепиться. Какие тут скрытые резервы? У меня нет комплиментов красно-белым, кроме общей статистики противостоний: у “Ростова” — 12 побед, у красно-белых — 31 победа при 10 ничьих.



После “Ростова” у “Спартака” игра с “Тамбовом”, а южане поедут в Тулу после двух домашних игр. В прошлом сезоне мы говорили о высокой организации игры “Ростова”, в новом чемпионате команда выглядит не менее убедительно, более того, Карпин предлагает новые варианты тактики. Все эти вещи позволяют мне сделать прогноз в пользу хозяев — “Ростов” выиграет».