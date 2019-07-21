«Урал» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 21 июля, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.
Ставка: тотал меньше 2 мячей за 1.90.
«Матч команд, которые удачно стартовали в РПЛ. «Урал» проводит второй домашний матч подряд. Это возможность провести хороший, качественный старт. Это если говорить о набранных очках и уверенности в собственных силах.
Ну а «Ахмат» неудобный соперник, крайне неудобную модель игры может выстроить. Думаю, что такой свободы, которая была у игроков «Урала» в матче с «Уфой», и конкретно у Эрика Бикфалви, здесь не будет. «Ахмат» этого не позволит.
В принципе, с точки зрения тактики, которую используют тренеры, команда Рашида Рахимова больше приспособлена к игре на выезде против таких соперников. Не жду много забитых голов. Думаю, что и нулевая ничья вероятна. Если даже кто-то добьётся победы, она не будет крупной. Выберу ставку — «тотал меньше 2 мячей» за 1,9», — сказал Андронов.
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