«Ювентус» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч товарищеского турнира

Спортивный журналист и популярный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Ювентус» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе команды забьют за 1.67.
«Принимая во внимание то, каким именно образом обновляется «Ювентус», как он пытается укрепиться, в Италии к матчу будет приковано серьёзное и особое внимание, потому как все захотят посмотреть на обновлённую любимую команду. А вот будет ли «Ювентус» играть в своем первом матче так, как хочет Сарри, я не знаю — это большой вопрос. Скорее всего, нет, потому что тренируются они всего две недели.
В этом матче нас ждёт очень упорная встреча. Предположу, что голы точно будут. Весьма неплохо в атаке играет «Тоттенхэм», но он не сильно обновился, лидеров своих не потерял. Моя ставка на матч такова: обе команды забьют».
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