«Сочи» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с разницей ровно в 2 мяча за 3.98.



«Сочи» оставил очень хорошее впечатление в матче со «Спартаком». Я не склонен верить во всякие там поддавки и всякие там вещи. Думаю, что будет очень серьёзный матч. «Зениту» будет непросто. «Зенит» обладает более серьёзным подбором игроков.



Может быть, «Зенит» несколько академично и расслабленно смотрелся в первом тайме матча с «Тамбовом». Сергей Семак включился и включил свою команду. Переставил несколько позиций игроков. Выдвинул Ерохина, передвинул Дриусси. Пока «Зенит» забивает исключительно с фланговых передач. Азмун сделал дубль в матче за Суперкубок. Два мяча «Тамбову» были забиты с фланговых передач, поэтому «Сочи» надо быть внимательным с этими моментом и постараться фланги закрыть.



Удастся это сделать? Большой вопрос. Мне кажется, нет. Чтобы избавить себя от валидольной концовки и не нервничать, как это было в матче с «Тамбовом», тот спорный момент с падением Кулика при столкновении со Смольниковым, думаю, что к концу матча нужно подходить с разницей, которая бы не держала нас в напряжении. Я веду к тому, что к финальному свистку «Зениту» нужно подойти с разницей минимум в два мяча.



В матче «Сочи» — «Зенит» я предлагаю ставку на победу «Зенита» с разницей ровно в 2 мяча. 2:0 или 3:1 — примерно такой вариант я допускаю».