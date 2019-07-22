Эксперты назвали шансы Хави сменить Вальверде в «Барселоне»

Легендарный в прошлом полузащитник «Барселоны» и сборной Испании дебютировал на тренерском поприще. Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», в котором отыграл четыре последних сезона в своей игровой карьере. В первом товарищеском матче под руководством Хави «Аль-Садд» сыграл вничью с испанским «Паламосом» — 1:1.



Букмекеры принимают ставки на возможную работу Хави в «Барселоне». Поставить на то, что молодой наставник сменит в каталонском клубе Эрнесто Вальверде, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности.



Кроме того можно поставить на то, что в ходе сезона-2019/20 Хави возглавит один из клубов Примеры. Вероятность такого развития событий эксперты оценили коэффициентом 9.00 (шансы — 10%).