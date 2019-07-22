Букмекер высмеял стиль вождения Тайгера Вудса

Скандально известная ирландская букмекерская компания Paddy Power отметила приезд в страну знаменитого гольфиста Тайгера Вудса насмешливым баннером. Американец прибыл в Ирландию для участия в международном турнире по гольфу.
Билборд Paddy Power установили рядом с гольф-клубом Royal Portrush, где будет проходить The Open Championship. На рекламном щите установили разбитый автомобиль с подписью «Тайгер приехал. Надеемся, что его стиль вождения улучшится».
Знаменитый американец известен во всем мире не только своей игрой в гольф, но и опасным стилем вождения. В 2009 году Вудс попал в автомобильную аварию. Он въехал в пожарный кран, а затем врезался в дерево.
«Этим баннером мы хотели показать: даже Тайгер Вудс не всегда действует четко», — заявили в пресс-службе Paddy Power.
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