«Барселона» – «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на игру международного турнира

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» – «Челси». Встреча пройдёт 23 июля в Сайтаме (Япония).
Ставка: победа «Барселоны» за 2.40.
«Для «Барселоны» это будет первый матч в межсезонье. Команда будет играть без футболистов, участвовавших в Кубке Америки, включая Месси и Суареса. Но сейчас даже без них атака «Барсы» выглядит мощно – ведь в Японии должен дебютировать Антуан Гризманн. Это, безусловно, очень интересно – француз должен сразу начать отрабатывать сумму, которую за него заплатили.
«Челси» сейчас в процессе становления. Прошлый сезон был довольно успешным (победа в Лиге Европы), но теперь у клуба новы главный тренер, с новыми идеями. Скорее всего, команда пока будет привыкать к новым требованиям.
Поэтому, несмотря на то что «Челси» начал предсезонку раньше, поставлю на победу «Барселоны» – у неё уже поставлена игра, а класса игроков должно хватить, чтобы победить даже без Месси и Суареса. Также ставлю на то, что «Барселона» забьёт в обоих таймах», — сказал Гратакос.
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