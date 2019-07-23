Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Тун» в Лиге Европы

Вчера, 22 июля, российские клубы узнали своих соперников в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Московский «Спартак» на этой стадии турнира померится силами со швейцарским клубом «Тун». Букмекеры оценили шансы российской команды пройти дальше.



Поставить на то, что спартаковцы по сумме двух матчей преодолеют сопротивление швейцарцев, можно за 1.46. Это соответствует примерно 64% вероятности. Сделать ставку на то, что дальше пройдёт «Тун», можно с коэффициентом 2.65 (примерно 36% вероятности).



В прошлом сезоне «Тун» сумел дойти до финала Кубка Швейцарии. В последний раз команда выступала в еврокубках в сезоне-2015/16. Тогда в раунде плей-офф Лиги Европы швейцарцы уступили пражской «Спарте» (3:3, 1:3).



Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 8 августа в Швейцарии, ответный матч пройдёт 15 августа в Москве.