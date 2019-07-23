Аналитики оценили шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов

Вчера, 22 июля, «Краснодар» узнал своего соперника по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Команде Мурада Мусаева достался португальский «Порту». Букмекеры оценили шансы команд в двухматчевой дуэли.



Поставить на то, что «Краснодар» сможет пройти португальский клуб, можно с коэффициентом 2.95. Это примерно 33% вероятности. Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей сильнее окажется «Порту», можно за 1.40 (67%).



Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший выступит в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.



Первый матч двухраундового противостояния пройдёт в Краснодаре 7 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответный матч в Португалии пройдёт 13 августа.