«Ювентус» — «Интер»: прогноз Александра Шмурнова на матч международного турнира

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» в рамках Международного Кубка чемпионов. Встреча состоится 24 июля на стадионе «Нандзинь» в Нанкине.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 2.01.



«Внимательно слежу за миланским «Интером» и вот что вам скажу: очень хочу, чтобы атака Антонио Конте была настроена и по-настоящему засверкала красками. Но есть подозрение, что в этом матче против «Ювентуса», своего бывшего клуба, Конте больше внимания уделит не только чистоте обороны, но и правильности расположения игроков и действий полузащиты ради оборонительных, будущих может быть даже для чемпионата Италии и борьбы с «Ювентусом», построений.



Именно поэтому я не хочу ставить на открытый футбол. Вообще я люблю верха, люблю ставки бурные, открытые и оптимистичные.



Но «Интер» сегодняшний будет играть против сегодняшнего же «Ювентуса», который тоже только-только разгоняется, и тоже, кстати, должен после трех пропущенных мячей от «Тоттенхэма» уделить внимание обороне. А это значит, что «Интер» будет играть в футбол более закрытый. Вот и вся моя логика!



Итальянцы в принципе играют в закрытый футбол, им его нужно оттачивать и проверять, и поэтому должен случиться низ. Не хочется утверждать это. Я в душе надеюсь, что сыграют команды 4:4, но ставку, скрепя сердце, сделаю все же низовую. Ну как низовую, не прямо чтобы совсем. Но, в надежде на то, что команды много и по глупости забивать не будут. Итак, моя ставка на матч «Ювентус» — «Интер» — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 2,01. Коэффициент приличный, нормальный. Итальянская пара, пусть и с яркими исполнителями, но на этот раз должен быть низ», — сказал Шмурнов.

