БАТЭ — «Русенборг»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч БАТЭ — «Русенборг» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 24 июля в Борисове.
Ставка: «Русенборг» забьёт за 1.52.
«Фаворит, на мой взгляд, БАТЭ. Давно были времена, когда «Русенборг» играл в основном турнире Лиги чемпионов. В последние годы «Русенборг» дальше июльской квалификации не проходит. Дважды «Русенборг» останавливал «Селтик». Думаю, что (с поправкой на атмосферу домашнего стадиона «Селтика») шотландский и белорусский клубы примерно равны по силе, так что БАТЭ должен проходить в следующий раунд. Другое дело, что БАТЭ создал себе проблемы в предыдущем раунде, сыграв первый матч дома вничью. Может ли и «Русенборг» сыграть вничью в гостях? Думаю, может. По идее должна быть осторожная игра, все-таки первый матч, а БАТЭ помнит, как неудачно складывалась игра в предыдущем раунде», — сказал Черданцев.
- 24 июля 2019
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 23 июля 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00