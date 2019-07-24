БАТЭ — «Русенборг»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч БАТЭ — «Русенборг» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 24 июля в Борисове.



Ставка: «Русенборг» забьёт за 1.52.



«Фаворит, на мой взгляд, БАТЭ. Давно были времена, когда «Русенборг» играл в основном турнире Лиги чемпионов. В последние годы «Русенборг» дальше июльской квалификации не проходит. Дважды «Русенборг» останавливал «Селтик». Думаю, что (с поправкой на атмосферу домашнего стадиона «Селтика») шотландский и белорусский клубы примерно равны по силе, так что БАТЭ должен проходить в следующий раунд. Другое дело, что БАТЭ создал себе проблемы в предыдущем раунде, сыграв первый матч дома вничью. Может ли и «Русенборг» сыграть вничью в гостях? Думаю, может. По идее должна быть осторожная игра, все-таки первый матч, а БАТЭ помнит, как неудачно складывалась игра в предыдущем раунде», — сказал Черданцев.

