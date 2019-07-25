«Шахтёр» – «Эсбьерг»: прогноз Дмитрия Герчикова на отборочную игру Лиги Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между белорусским «Шахтёром» и датским «Эсбьергом».



Ставка: меньше 2 голов в матче за 1.91.



«Солигорский клуб обладает третьей по надёжности обороной чемпионата Беларуси — всего 11 голов в 14 играх. При этом семь из этого набора «горняки» получили в двух поединках, закончившихся неудачами. Разумеется, парни Сергея Ташуева сделали верные выводы из матчей, когда летели шашки наголо — и теперь прежде всего беспокоятся о сохранности тылов. Даже против «Хибернианса» на предыдущем этапе Лиги Европы чёрно-жёлтые действовали максимально аккуратно — и уверенно добились минимальных побед, выступив «насухо».



«Эсбьерг», только начавший национальное первенство, все поединки тоже проводил осторожно. Ни в одном из сражений с участием команды не был пробит тотал в два мяча — что, впрочем, актуально и для всех, кроме стартового, товарняков. Более того, атака коллектива хоть и полагается на скорость, то и дело глохнет в центре поля. То бишь ровно в той зоне, которую «Шахтёр» перекусывает знатно. В придачу, на родном «Строителе» белорусам каждая кочка знакома — и здесь безо всяких перелётных адаптаций да климатических драм хозяева выглядят весьма уверенно. Пауза же во внутреннем календаре позволяет Солигорску и вовсе во всеоружии подойти к дуэли», — сказал Герчиков.