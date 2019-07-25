«Флора» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Лиги Европы

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Флора» — «Айнтрахт» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Айнтрахта» и меньше 4 голов в матче за 2.10.



«В квалификации Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» на выезде в первом матче сразится с эстонской «Флорой». Казалось бы, зачем я вообще делаю прогноз на данное противостояние? Здесь, на первый взгляд, всё абсолютно очевидно, так как соперники находятся в разных весовых категориях. Ещё в прошлом сезоне клуб из Франкфурта едва не вышел в финал Лиги Европы, лишь совершенно по-дурацки уступив будущему обладателю трофея лондонскому «Челси».



Тем не менее теперь «Айнтрахт» уже не так силён, как это было ещё в концовке прошлого сезона. Спад начался собственно в конце предыдущего розыгрыша Бундеслиги. Франкфуртцы выдали отличный сезон, но на финишном отрезке потерпели несколько чувствительных поражений и пролетели мимо Лиги чемпионов. Таким образом, «Айнтрахт» вынужден начинать свой еврокубковый путь на столь ранней стадии.



К тому же по сравнению с прошлым сезоном «Айнтрахт» сильно изменился. Состав команды точно не стал сильнее. В это трансферное окно команду покинули ведущие форварды. Себастьян Аллер укатил за большие деньги в лондонский «Вест Хэм», а Лука Йович ушёл на повышение в мадридский «Реал» ещё за большую сумму.



Именно поэтому я не думаю, что «Айнтрахт» приложит все силы для разгрома в матче с уступающей в классе «Флорой». Стоит помнить, что немецкие клубы не форсируют подготовку к сезону. Мне кажется, что здесь стоит выбрать более осторожный вариант. Ставлю на победу «Айнтрахта» + тотал меньше 3,5. Не думаю, что гости победят с разгромным счётом», — сказал Кривохарченко.