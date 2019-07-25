«Млада Болеслав» — «Ордабасы»: прогноз Властимила Петржелы на игру Лиги Европы

Чешский специалист, бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Млада Болеслав» — «Ордабасы».



Ставка: «Млада Болеслав» не забьёт за 4.75.

«Я не знаю казахскую команду, но в курсе, что представляет собой «Млада Болеслав». На мой взгляд, это не лучшая чешская команда. Да, она вышла по итогам прошлого сезона в еврокубок, но не нравится мне эта команда. Никакая, можно сказать. По сравнению с прошлым годом из «Млады Болеслав» ушло много важных игроков. Смотрел её последнюю игру в чемпионате Чехии – очень слабо выглядела команда, и в обороне очень плохо играла, и в атаке. Да, Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Чехии, но он просто стоит, не двигается. Игра «Млады Болеслав» не является цельной ни в обороне, ни в нападении. Тот же Комличенко сейчас выглядит заметно хуже, чем в прошлом году.



Что касается наставника «Млады Болеслав», то Йозеф Вебер ранее самостоятельно работал только с «Карвиной», это его второй шанс. Но не понимаю, во что играет его команда. Повторюсь, она никакая. Даже болельщики родного города не слишком болеют за «Младу Болеслав». Там теперь ещё и новый защитник. Была связка из пражской «Славии» в прошлом году, в этом их уже нет. Команда выглядит очень слабо, поэтому попробую поставить на то, что хозяева в этом матче не забьют», — сказал Петржела.