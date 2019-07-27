«Уфа» — «Крылья Советов»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч третьего тура РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: тотал голов в матче меньше двух за 1.93.
«Уфа» проиграла два стартовых матча с одинаковым счетом — 2:3: «Уралу» — в гостях, «Краснодару» — дома. Причем во встрече с южанами уфимцы упустили преимущество в два мяча.
Результаты двух этих встреч не должны вводить в заблуждение, потому что «Уфа», как и прежде, играет преимущественно вторым номером. Не уверен, что матч с «Крыльями Советов» будет зрелищным. В 6 последних встречах этих соперников в РПЛ только один раз команды забивали больше двух мячей.
Самый популярный счёт — 1:0, четырежды именно с таким результатом завершались эти встречи. Думаю, и в предстоящей игре будет много борьбы, а голов мало. Отсюда прогноз: тотал голов в матче меньше двух за 1,93».
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