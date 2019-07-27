«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «Саранск-Арена» в Саранске. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: “Спартак” забьёт в первом тайме за 1.95.



«Несколько слов о московском “Спартаке”: мне понравилась та трансформация, которая произошла с игрой “Спартака” от матча с “Сочи” к матчу против “Ростова”. Гораздо агрессивнее не только флангами, но и через центр, даже не столько флангами.



Благодаря активности Гулиева, благодаря тому, что Роман Зобнин сыграл гораздо более в интенсивный футбол, ну и Фернандо, обратите внимание, хоть и был полезен, на этот раз не играл такой всепоглощающей роли в середине поля, как это было на старте в матче с “Сочи”. Какой нужно сделать вывод? Что нужно ждать от “Спартака” в матче с ещё одним дебютантом, клубом “Тамбов”?



“Спартак” должен искать свои пути, атакующие, свои линии поведения, подключения защитников к передаче и, конечно, активность Бакаева — всё это нужно использовать как можно быстрее. Если “Спартак” этого не сделает, как в матче с “Сочи”, он может погрязнуть в этой усталости, а я настаиваю, что с физикой у команды пока не стопроцентный результат и ещё нужно сбрасывать с себя эти межсезонные вериги. Так вот, может во втором тайме случиться неприятность, если не реализуешь свой потенциал в первом.



Поэтому я буду делать ставку исходя из того, что Олег Кононов это тоже понимает: что Бакаев пока проводит первый тайм успешно, причём с каждым матчем всё ярче и ярче, превращаясь практически в лидера команды, ну а все ему помогают, тоже с первых минут ищут пути к воротам. Поэтому “Спартак” забьёт в первом тайме — это мой подход к этой игре и соответственно к ставке тоже».