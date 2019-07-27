«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: «Краснодар» забьет в обоих таймах за 2.31, индивидуальный тотал «Краснодара» 2-3 гола за 2.08.



«Первое настоящее дерби Краснодарского края. «Сочи» отправляется в гости к Краснодару на красавец стадион. «Сочи» пока везёт играть на хороших стадионах. На «Открытие Арене» сыграли, у себя на «Фиште», теперь на краснодарской арене.



«Краснодар» первую игру проводит дома. Определённое волнение будет. Была волевая победа в прошлом туре над «Уфой». Она не должна вводить команду в состояние эйфории, возбуждения. Всё-таки «Краснодар» сильнее «Уфы». А сложилось так, что 0:2 проигрывали, а 3:2 победили. Молодцы, достали внутренние ресурсы, плюс где-то повезло.



«Сочи» команда не робкого десятка. Хоть и говорит Точилин, что сейчас «Сочи» готов минут на 70% хорошего уровня в Премьер-Лиге. Но что с «Зенитом», что со «Спартаком» неплохие отрезки были у сочинцев. Если бы Песегов при счёте 0:1 реализовал свой момент в игре с «Зенитом», кто знает, чем бы всё закончилось. У «Краснодара» в прошлом году были проблемы с такими соперниками, особенно в первых таймах. Во вторых команды уставали, и «Краснодар» их дожимал.



Думаю, сейчас, с учётом того, что мысли у краснодарцев связаны с подготовкой к «Порту», хозяева постараются забить в первом тайме. А во втором уже они будут стараться сделать преимущество более комфортным. В принципе, всё для этого у «Краснодара» есть. Может быть, только то, что это первый домашний матч, есть новички, поэтому волнение будет присутствовать. Но, думаю, «Краснодар» в первом тайме должен будет с ним справиться.



Я бы взял вариант «Краснодар» забьёт в обоих таймах» за очень хороший коэффициент 2,31. Ну и также я бы рассмотрел вариант «индивидуальный тотал «Краснодара» 2-3 гола».