Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар: прогноз Романа Мазурова на UFC 240

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 240 Макс Холлоуэй (США) – Фрэнки Эдгар (США), который состоится 28 июля.



Ставка: победа Макса Холлоуэя решением судей за 3.45



«Макс Холлоуэй возвращается в полулёгкий вес после того, как дерзнул бросить вызов Дастину Порье. Благословенный дрался как лев, но всё же уступил решением судей, прервав свою шикарную серию без поражений, которая насчитывала 13 поединков. В том бою Макс всем дал понять, что его категория это всё-таки 66 кг. Дастин смотрелся чуть мощнее. Всем прекрасно известны сильные стороны Холлоуэя, но справедливости ради мы ещё раз их перечислим.

Во-первых, его шикарная стойка, а именно бокс. Макс обладает отменной антропометрией, длинными рычагами и чётким таймингом. Да, нет одиночного нокаутирующего удара, но ведь Брайану Ортеге от этого было ничуть не легче. Плюс у Макса впечатляющий процент защиты от переводов, а именно 83. Возвращаясь к тому же Ортеге, который изначально классный борец, можно сказать, у Холлоуэя нет проблем с людьми, что пытаются его увлечь на канвас.



Френки Эдгар, безусловно, легенда ММА. Это боец, который видывал в октагоне если не всё, то почти всё. У него была мощная оппозиция, и это при том, что он лишь раз уступил досрочно. Все помнят его поединок против лютого Брайана Ортеги, который Ответ проиграл тяжёлым нокаутом. После этого была победа в реванше над крепким, но уже давно не хватающем звёзд с неба, Кабом Свонсоном. Сам Эдгар является вполне разносторонним бойцом. Он может похвастать нокаутом в бою с крутым «размахайкой» Яиром Родригесом. Но есть один очень важный момент, который может спутать Френки все карты – его возраст. На момент боя ему будет целых 37 лет. Конечно, есть примеры Мэнни Пакьяо, Флойда Мейвезера, Даниэла Кормье, но согласитесь, обратных гораздо больше.



Что важно — Макс моложе. У него есть преимущество в размахе рук, свежести. У Холлоуэя, несмотря на немного испорченную статистику, будет перевес в работе в стойке. У Фрэнки есть шанс зацепиться за борьбу, но про процент защиты от тейк-даунов соперника мы уже говорили. Всё это делает Холлоуэя небольшим фаворитом этого поединка, а учитывая стойкость обоих, скорее всего, встреча пройдёт всю дистанцию и закончится в пользу Макса».