«Ливерпуль» – «Наполи»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищескую встречу

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» – «Наполи».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.06, «Ливерпуль» забьет в каждом тайме за 2.85.



«Клопп и Анчелотти – топ-тренеры, любят совсем не похожие друг на друга стили, и каждый из них лучший в своем стиле.



В этом матче, пожалуй, надо ставить на «Ливерпуль». Команда Клоппа уже играла с тремя топ-соперниками – «Боруссией», «Севильей» и «Спортингом». Все три игры были неудачными – два поражения и лишь одна ничья, с португальцами. В то же время «Ливерпуль» выглядел хорошо в этих встречах.



«Наполи» начал предсезонку позже, уже провел товарищеские матчи, но пока ни разу не играл с топ-соперниками. В этом, на мой взгляд, и будет ключевая разница. «Ливерпуль» лучше готов к этой игре, он на более позднем этапе подготовки. Пора команде Клоппа уже и начинать побеждать.



Мой прогноз – победа «Ливерпуля», причем англичане сумеют забить в обоих таймах».