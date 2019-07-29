Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»
В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
Букмекеры после этого матча обрушили коэффициент на то, что первая отставка сезона РПЛ произойдёт в «Спартаке». Сейчас поставить на то, что Олег Кононов первым покинет свой пост, можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует примерно 48% вероятности. Перед матчем против «Тамбова» сделать ставку на то, что Кононов первым из тренеров РПЛ покинет свой пост в сезоне-2019/20, можно было за 6.00.
После 3 туров спартаковцы набрали 4 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице.
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