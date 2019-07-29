«Рубин» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.78.



«Ахмат» удачно стартовал в нынешнем сезоне РПЛ, одолев в первом туре не кого-нибудь, а «Краснодар», после чего команда Рашида Рахимова пропустила три мяча на выезде от «Урала», что стало самой настоящей сенсацией. Теперь грозненцев ожидает выезд в Казань, где уже никому не будет легко.



«Рубин» пока можно назвать одним из приятных открытий чемпионата. Роман Шаронов в отличие от своего именитого предшественника не стесняется ставить открытый футбол, чем вызывает симпатию зрителей и специалистов. Даже фортуна повернулась лицом к казанцам, и теперь у самобытного коллектива четыре очка после сражений с двумя московскими командами.



Котировки букмекеров в целом отражают реальное положение дел. «Рубин» из-за более привлекательной игры и солидного результата идёт фаворитом, однако эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении казанцев. Трибуны «Центрального» вряд ли будут заполнены хотя бы на половину (к тому же, в понедельник), а выступление без активной шумовой поддержки частенько сказывается на интенсивности.



Для «Ахмата» ничья станет неплохим результатом, вот только после полученной оплеухи от «Урала» Рашид Рахимов постарается внести коррективы и не допустить повторения коллективных ошибок. Гости, зная о склонности Шаронова к созиданию, наверняка предпочтут действовать на контратаках, однако и молодой наставник казанцев всё прекрасно понимает.



Шансы увидеть качели без центра поля минимальны. Аналитики это тоже предвидят и дают скромный коэффициент на тотал меньше 2,5. Но поставить на то, что хотя бы одна из команд не забьёт можно за коэффициент 1.78. Да, у «Рубина» была ничья 1:1 с «Локомотивом», однако с тем же «Динамо» казанцы могли закончить совсем без голов. Тем не менее, выбранный нами вариант оказался успешным в одном случае из двух.



У «Ахмата» всё значительно проще: 1:0 с «Краснодаром» и 0:3 от «Урала». Если одному из коллективов удавалось выходить вперёд, то затем вскрыть чужую оборону уже не представлялось возможным. Даже потенциальный быстрый гол в предстоящем поединке вряд ли сильно изменит рисунок игры.



В истории личных встреч ситуация неоднозначная. В каждом из четырёх последних сезонов один из матчей завершался со счётом 1:0 в пользу «Рубина» или «Ахмата», а в другом поединке обязательно отличались обе команды. Шаронов не сторонник выставления автобуса, но Роман следит за балансом и не забывает о качественной обороне. Рахимов после разгрома обязательно уделит основное внимание именно надёжности у своих ворот».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.





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