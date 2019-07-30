«Базель» — ПСВ: прогноз Дмитрия Шнякина на отборочный матч Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Базель» — ПСВ. Это ответная встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 30 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«ПСВ находится далеко не в лучшем состоянии. В первой встрече они сумели победить со счётом 3:2. Однако будем честны, это явно не то преимущество, с которым можно спокойно ехать на выезд. К тому же в межсезонье в голландском коллективе происходили и перестановки. Кстати, в минувшие выходные ПСВ уступил «Аяксу» со счётом 0:2 в матче за Суперкубок Нидерландов.



«Базель» оставил приятное впечатление по первой игре данного противостояния. В выездной встрече швейцарцы действовали смело и организованно, вполне справедливо забив дважды. Но в обороне у этой команды есть проблемы, иначе как объяснить, что пропущено целых три мяча? «Базель» уже не производит и не раскрывает так часто футболистов уровня Мохамеда Салаха, но всё ещё является крепкой и обученной командой.



Уверен, что швейцарцы, которым нужно отыгрываться, пойдут вперед большими силами. ПСВ же способен найти счастье у чужих ворот и на контратаке. Поэтому выбираю комбинированную ставку — обе забьют + тотал больше 2,5», — сказал Шнякин.