«Базель» — ПСВ: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Базель» — ПСВ. Это ответная встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.



Ставка: 3 или больше голов в матче за 1.75.



«В первом матче мы говорили о том, что должно быть много забитых мячей, так оно и получилось. Я думаю, что ответная игра не будет исключением, не будет другой по сути. Обе команды хотят играть в атаку, и они будут делать это.



ПСВ желательно забивать гол на выезде, он будет идти вперёд. Понятно, что нужно «Базелю».



Снова жду большого количества забитых мячей. Выбираю ставку «тотал больше 3 мячей с расходом» с коэффициентом 1.75. На мой взгляд, это просто идеальная ставка на эту встречу», — сказал Андронов.