«Русенборг» – БАТЭ: прогноз Дмитрия Шнякина на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» – БАТЭ.
Ставка: голы в обоих таймах за 1.91.
«Мне кажется, что нас ждёт крайне интересный ответный матч. Дело в том, что и первая встреча получилась и яркой, и богатой на голы. Разберёмся во всём по порядку.
В первой игре, прошедшей в Белоруссии, БАТЭ сумел добиться непростой победы с итоговым счётом 2:1. Борисовскому клубу очень помогло активное начало встречи и заработанный, а потом и реализованный пенальти. Тем не менее затем команда Алексея Баги немного сникла и дала сопернику много шансов на то, чтобы не только не проиграть, но и увезти с выездного матча победу.
Главный тренер «Русенборга» на послематчевой пресс-конференции отметил, что счёт получился немного не по игре. Также наставник норвежцев пообещал, что в ответном матче его команда покажет настоящий рок-н-ролльный футбол. В ответ на данное заявление Алексей Бага парировал, что тогда БАТЭ ответит в стиле «Песняров». Не совсем понятно, что именно это всё значит, но понятно то, что нас ждёт яркий футбол.
Думаю, «Русенборг» активно начнёт встречу, ведь ему нужно забивать, а одного гола для этого может оказаться вполне достаточно. Однако и БАТЭ является опытным и искушенным еврокубковым бойцом. Мне кажется, что стоит ждать голы. Поэтому и ставлю на то, что гол будет забит в обоих таймах», — сказал Шнякин.
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