«Яблонец» — «Пюник»: прогноз Константина Генича на отборочный матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Яблонец» — «Пюник» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 1 августа, на стадионе «Стржельнице» в Яблонеце.



Ставка: победа «Яблонеца» и меньше 4 голов в матче за 1.80.



«Пюник» для нас команда не чужая. Там работает наш специалист — Александр Тарханов. До этого работал Андрей Талалаев. И мы помним, как в прошлом сезоне «Пюник» героически прошёл несколько раундов квалификации. Здесь «Пюник» пока прошёл один раунд, но близок к тому, чтобы пройти ещё дальше. В первом матче в Гюмри «Пюник» обыграл «Яблонец» — 2:1.



Я посмотрел фрагменты первой игры. «Пюнику» повезло. Да, в первом тайме он забил два быстрых гола. Но во втором тайме уже везло. По всем статистическим показателям у «Яблонеца» было серьёзное преимущество, только по угловым — 10:3, по ударам — 10:5.



Дома «Яблонец» играет неплохо в последнее время. В чешской лиге обыграли «Богемианс». После матча с «Пюником» обыграли «Словацко» 6:0. «Пюнику» будет очень непросто, несмотря на небольшой опыт, заработанный в прошлом году.



Думаю, «Яблонец» выиграет, а матч не будет результативным, так как «Пюник» будет оборонять своё преимущество. Мой прогноз — «победа «Яблонеца» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1.8», — сказал Генич.