Аналитики назвали шансы Слуцкого выиграть чемпионат Нидерландов с «Витессом»

Сегодня, 2 августа, матчем между «Зволле» и «Виллемом II» стартует чемпионат Нидерландов по футболу. Как и в прошлом сезоне, клуб «Витесс» возглавляет Леонид Слуцкий. Букмекеры назвали шансы россиянина стать чемпионом Голландии.



Поставить на то, что «Витесс» станет чемпионом, можно за 151.0, это меньше 1% вероятности. Фаворит, по оценке экспертов, — «Аякс». На его победу можно поставить за 1.53. Чуть ниже букмекеры оценили шансы «ПСВ». Сделать ставку на клуб из Эйндховена можно с коэффициентом 2.62.



Вероятность чемпионства «Фейеноорда» аналитики оценили коэффициентом 26.0. Сделать ставку на «АЗ» можно за 51.0, а на «Утрехт» — за 67.0.



В прошлом сезоне команда Слуцкого заняла пятое место по итогам чемпионата. В плей-офф за право сыграть в Лиге Европы «Витесс» в финале проиграл «Утрехту».