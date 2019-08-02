Букмекеры оценили шансы «Баварии» пройти сезон в Бундеслиге без поражений

16 августа стартует новый сезон чемпионата Германии. Чемпион — мюнхенская «Бавария» — свой первый матч сыграет дома с берлинской «Гертой». Букмекеры принимают ставки на то, что команде Нико Ковача удастся пройти весь сезон без поражений на внутренней арене.



Сделать ставку на то, что «Бавария» не проиграет ни одного матча в Бундеслиге в сезоне-2019/20, можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности. Мюнхенцы выиграли семь последних чемпионатов, в последний раз они уступали первое место в сезоне-2011/12. Тогда победила дортмундская «Боруссия», опередившая «Баварию» на 8 очков.



Кстати, сделать ставку на то, что клуб из Дортмунда не проиграет ни одного матча в ходе чемпионата, можно с коэффициентом 99.00 (вероятность — 1%).



В сезоне-2018/19 «Бавария» стала чемпионом, опередив «Боруссию» на 4 очка (78 против 74).