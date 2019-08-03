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«Урал» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

«Урал» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги
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Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч четвёртого тура РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» победит за 2.55.

«На мой взгляд, «Ростов» пока, наряду с «Рубином», — главное открытие нашего чемпионата. Команда играет очень симпатично и ярко. Ростовская команда мне все сильнее импонирует от матча к матчу.

Думаю, именно команда Валерия Карпина – фаворит встречи. Но соперник – «Урал», крепкий клуб, который здорово начал чемпионат, пусть и уступил в прошлом туре «Ахмату». Но я все равно поставлю на ростовчан. Букмекеры дают тут порядка 2,50 – приятный коэффициент».

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